Apple представила бюджетный iPad для школьников и студентов

Подтвердились слухи, возникшие накануне, и компания Apple действительно презентовала бюджетную версию iPad. Стоить новинка будет всего 329 долларов, а для школ – 299 долларов.

Презентация прошла в рамках образовательного мероприятия Apple Education Event. Новинка была разработана специально для школьников и студентов и имеет в наличии Apple Pencil. Диагональ экрана составляет 9,7 дюймов. Планшет оборудован функцией Touch ID, а также имеет 8-мегапиксельную заднюю камеру. По словам разработчиков, iPad сохраняет заряд до 10 часов.

Несмотря на то, что заказать новинку можно уже сейчас, его доставкой компания займется не раньше апреля.

Также на мероприятии представители Apple презентовали еще и обновления ряда офисных программ – iWork, Pages, Numbers и Keynote.