Apple предусмотрит возможность отключить функцию замедления работы iPhone

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple намерена предоставить возможность отключать функцию замедления работы iPhone. Такая возможность появится после обновления системы IOS 11.3, сообщила компания.

Пользователь теперь сам будет решать оставить включенной или нет функцию замедления работы iPhone. При этом ранее в Apple рекомендовали не отключать ее, чтобы избежать внезапных сбоев в работе операционной системы. Замедление работы процессоров старых моделей iPhone нужно, чтобы продлить срок службы батарей и самих устройств, объяснили в компании.

Кроме того, после обновления IOS владельца телефона будут информировать о состоянии батареи и давать рекомендации по ее обслуживанию. Эта функция будет доступна на телефонах iPhone 6 и более поздних моделях.

Новую версию IOS планируется выпустить весной, точная дата пока не озвучивается.-0-