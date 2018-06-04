Apple презентовала новую операционную систему для мобильных устройств

Компания Apple презентовала новую операционную систему iOS 12 для мобильных устройств. Презентация состоялась одновременно с конференцией Worldwide Developers Conference. Главной особенностью новой операционной системы является высокая производительность. Новая версия может работать на разных смартфонах вплоть до iPhone 5s и планшетах iPad mini 2 и iPad Air.

IOS 12 имеет более мощную по сравнению с предыдущими версиями систему отслеживания пространства в AR-приложениях. Она также умеет группировать уведомления, посылаемые одним приложением. Разработчики добавили в операционную систему специальное приложение, которое способно фиксировать время работы других программ и ограничивать его.

Изменения внесены и в Animoji - у нее появилась функция распознавания высунутого языка. Новый подраздел Memoji дает пользователям дополнительные возможности.