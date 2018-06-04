Apple презентовала новую операционную систему для мобильных устройств

Компания Apple презентовала новую операционную систему iOS 12 для мобильных устройств. Презентация состоялась одновременно с конференцией Worldwide Developers Conference. Главной особенностью новой операционной системы является высокая производительность. Новая версия может работать на разных смартфонах вплоть до iPhone 5s и планшетах iPad mini 2 и iPad Air.
IOS 12 имеет более мощную по сравнению с предыдущими версиями систему отслеживания пространства в AR-приложениях. Она также умеет группировать уведомления, посылаемые одним приложением. Разработчики добавили в операционную систему специальное приложение, которое способно фиксировать время работы других программ и ограничивать его.
Изменения внесены и в Animoji - у нее появилась функция распознавания высунутого языка. Новый подраздел Memoji дает пользователям дополнительные возможности.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3457 BYN
|2.343 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0044 BYN
|2.001 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2381 BYN
|3.225 BYN
|3.235 BYN