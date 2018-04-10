Apple выпустит iPhone 8 и 8 Plus в красном цвете

Линейка цветов двух последних моделей телефона от Apple iPhone 8 и 8 Plus пополнится красным вариантом. Обе модели получили стеклянный красный корпус и черную переднюю панель. Это единственные характеристики, которые изменили в устройствах.
Сегодня стартовал первый день для предзаказа новинки, а уже с тринадцатого апреля телефон можно будет приобрести и в магазинах. Модель iPhone X выпускать с красной панелью не планируют. Однако, для него дизайнеры разработали специальный кожаный чехол красного цвета.
Напомним, что красный цвет ряда моделей мобильных устройств от Apple является символом борьбы с ВИЧ/СПИДом. А часть вырученных средств от продажи соответствующих iPhone компания перечисляет в фонд борьбы с ВИЧ/СПИДом.
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