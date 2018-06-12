Apple запатентовала браслет, измеряющий давление

Компания Apple разрабатывает свой новый гаджет. В этот раз им стал фитнес-браслет, который может измерять давление, сообщают СМИ. Компания уже запатентовала свою новую разработку.
Если устройство поступит в продажу, то браслет станет первой медицинской технологией от Apple. Гаджет сможет постоянно следить за артериальным давлением пользователя и передавать данные на другие устройства для дальнейшего анализа.
Пока подробности новой разработки не сообщаются. Вероятно, браслет будет обладать и иными функциями.
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