Apple запатентовала браслет, измеряющий давление

Компания Apple разрабатывает свой новый гаджет. В этот раз им стал фитнес-браслет, который может измерять давление, сообщают СМИ. Компания уже запатентовала свою новую разработку.

Если устройство поступит в продажу, то браслет станет первой медицинской технологией от Apple. Гаджет сможет постоянно следить за артериальным давлением пользователя и передавать данные на другие устройства для дальнейшего анализа.

Пока подробности новой разработки не сообщаются. Вероятно, браслет будет обладать и иными функциями.