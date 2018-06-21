Аудитория Instagram выросла до 1 млрд человек

Число пользователей приложения для обмена фотографиями и видео Instagram выросло до 1 млрд человек.

Разработчики обещают ввести новую функцию, которая позволит размещать вертикальные записи продолжительностью до часа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июня на сайте сервиса.

В нем отмечено, что Instagram - "это теперь глобальное сообщество", насчитывающее миллиард человек.

"С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества, - сообщается в документе. - Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!"

Instagram представил 20 июня новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа. Оно адаптировано для съемки с использованием смартфонов и просмотра на них. Приложение станет доступным для пользователей по всему миру "в течение нескольких недель" и будет работать на операционных системах Android и iOS.

Загрузить видео для общего просмотра сможет любой пользователь.