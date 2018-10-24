Августовский канал получил собственный сайт

24 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В интернете начал работу портал, посвященный уникальному гидротехническому сооружению - Августовскому каналу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

"Интернет-ресурс посвящен туристическим возможностям Августовского канала и Гродненского региона. Тут собрано огромное количество информации для организации туров, отдыха, путешествий на любой вкус. Здесь представлен целый перечень исторических объектов, музеев, туристических маршрутов, объектов общественного питания, магазинов Гродно и Гродненского района. В режиме онлайн на сайте можно узнать месторасположение и изучить краткое описание городских гостиниц и агроусадеб, расположенных в окрестностях Августовского канала. Также сайт предоставит информацию о возможностях безвизового посещения региона", - отметил Олег Андрейчик. - Пока портал доступен лишь на русском языке, однако вскоре выйдут версии на английском и других языках. Адрес нового сайта - augustow.canal-tourism.com.".

Это первый специализированный портал, посвященный целиком каналу и его окрестностям. Создан он благодаря реализации совместного проекта управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и Европейского союза.

Популярность Августовского канала у туристов растет. В сезон 2018 года здесь побывало около 102 тыс. гостей как из разных регионов Беларуси, так и из-за рубежа.

"Мы видим серьезную динамику. Например, в прошлогоднем сезоне канал принял около 85 тыс. туристов. О том, что Августовский канал интересен людям, свидетельствует возросшее в несколько раз количество запросов в поисковиках, связанных с уникальным гидротехническим сооружением. Кстати, теперь найти ответы на свои вопросы пользователям интернета будет проще", - рассказал Олег Андрейчик.

Увеличилось в этом году и количество людей, которые воспользовались возможностями единственного в своем роде речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" расположенного на канале. Здесь белорусско-польскую границу можно пересечь как на водном транспорте, так и на велосипеде и в пешем порядке. Пассажиропоток здесь в сезоне 2018 года возрос на 18%. Большинство из пересекающих здесь границу - безвизовые туристы. Августовский канал, как и весь Гродненский район - территории, которые на срок на 10 дней иностранцы могут посещать без визы, что также способствует развитию туризма. С начала года в регионе побывали свыше 70 тыс. безвизовых туристов более чем из 60 стран мира.-0-