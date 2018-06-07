Авиакомпания Emirates показала самолеты с виртуальными окнами

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Emirates показала салон первого класса в недавно купленных Boeing 777-300ER, в котором нет иллюминаторов, пишет Би-Би-Си.

В местах, где в обычных самолетах размещаются иллюминаторы, в первом классе Emirates установлены специальные экраны, на которые выводятся изображения с установленных на обшивке лайнера камер. С помощью этих виртуальных окон пассажиры смогут смотреть на небо и землю.

Как заявляет президент компании Emirates Тим Кларк, изображение "такое качественное, что все выглядит гораздо лучше, чем если смотреть обычными глазами".

В будущем компания планирует перейти к использованию самолетов, в которых вообще не будет иллюминаторов. "Представьте себе: вы садитесь в самолет, на фюзеляже которого снаружи нет ни одного окна. Но когда попадаете внутрь - видите иллюминаторы", - говорит Тим Кларк.

Такое решение позволит оптимизировать конструкцию самолетов. "В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше и тратит намного меньше топлива", - отмечает Тим Кларк.-0-