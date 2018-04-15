Автомобили в Дубае получат электронные номера

В Дубае традиционные регистрационные номерные знаки заменят на экраны. Каждый автомобиль будет оборудован смарт-пластинами с цифровыми экранами и GPS-передатчиками. Испытания новой системы планируют начать в мае.

Цифровая пластина – это интеллектуальный экран, который заменит металлическую пластину. Она позволит менять номера в любое время. При ДТП цифровой носитель сможет передать сигнал в службы экстренной помощи и полицию. Кроме того, она поможет автомобилистам обмениваться информацией об обстановке на дорогах. Если злоумышленники попытаются угнать автомобиль или стащить номерной знак, пластина будет мигать: “украдено”.

Все цифровые регистрационные знаки будут внесены в общую базу и закреплены за владельцами. Штрафы и оплата парковки будут автоматически списываться с банковского счета владельца авто.

В тестовом режиме система будет работать до ноября. Она позволит определить стоимость “умного” оборудования и возможности его работы в климатических условиях ОАЭ.

Ранее такая система была опробована в Калифорнии (США). Там цифровые знаки представляют собой герметичный антивандальный корпус с защитным стеклом, экраном и платой управления, а также съемной батарейкой. Пластина имеет доступ в интернет.

И это не единственные нововведения в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для удобства автомобилистов в Дубае началось тестирование беспилотного воздушного такси. Двухместный транспортный дрон уже опробован – он взлетел на пять минут на побережье Персидского залива. Запустить эту систему в рабочем режиме планируют через 5 лет. В ОАЭ также намечено запустить к 2020 году скоростные контейнеры, способные доставить пассажиров за 12 минут на расстояние примерно 120 километров.

Полицейские в ОАЭ ездят на Ferrari FF за 500 000 тысяч долларов и на Lamborghini Aventador за 397 тысяч долларов.

Одним из самых полезных изобретений в жаркой стране стали автобусные остановки с кондиционерами. Летом температура воздуха внутри них +18 °C, а температура снаружи - до +45 °C.