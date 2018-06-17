Авторы Tinder в новом приложении заставят людей добиваться свидания

Американская компания Match Group, создавшая популярное приложение Tinder, запускает новый сервис Crown. Приложение для знакомств работает по принципу турнирной сетки: у пользователя есть 16 потенциальных партнеров на выбор, но в итоге остаются лишь четверо.

Принцип сервиса нов и не похож на существовавшие ранее. На экране отображаются две фотографии пользователей приложения, из которых нужно выбрать наиболее симпатичного. В итоге из 16 человек остается только четыре, с которыми можно начать диалог. Пользователь может провести всего один турнир в сутки.

Авторы приложения считают, что главная цель Crown — заставить людей общаться, а в имеющихся сервисах им предлагается много кандидатур, и до общения часто не доходит.

Пока Crown работает только в США, но уже скоро будет доступен во всем мире. Приложение уже есть в App Store и вскоре появится в Google Play.