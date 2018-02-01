Беларусь и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в области связи и информатизации

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков встретился с министром информации и коммуникаций Казахстана Дауреном Абаевым. Соответствующая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.
"В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области связи и информатизации, в том числе по направлениям цифрового взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.-0-
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