Беларусь и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в области связи и информатизации

Во время встречи. Фото Минсвязи

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков встретился с министром информации и коммуникаций Казахстана Дауреном Абаевым. Соответствующая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

"В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области связи и информатизации, в том числе по направлениям цифрового взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.-0-