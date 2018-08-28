Беларусь и Китай ведут переговоры по созданию совместного спутника

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай ведут переговоры по поводу создания совместного космического спутника, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин, передает корреспондент БЕЛТА.

"С китайской стороной мы постоянно обсуждаем возможные совместные проекты, который интересуют и Китай, и Беларусь. Этот вопрос на контроле двух сторон. Ведутся переговоры в том числе по поводу создания совместного космического спутника. Пока мы не можем раскрыть содержание этих переговоров", - сказал Сергей Килин.

Ранее председатель Президиума НАН Владимир Гусаков сообщил, что Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник. "Китай имеет большую программу исследований космоса, у страны не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. Поэтому у меня есть конкретное предложение по участию в создании нашего спутника и по выполнению научных исследований, когда спутник будет работать. В этой связи на перспективу может быть и совместный белорусско-китайский спутник. Сейчас мы разрабатываем новый спутник с российскими учеными. Но, возможно, следующий спутник после этого или параллельно можем начать разрабатывать с китайскими учеными. Это широкое поле деятельности", - отметил он.-0-