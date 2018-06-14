Беларусь показывает все новые примеры цифровой трансформации - Пань Юн

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь показывает все новые примеры цифровой трансформации. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Bel Huawei Technologies Пань Юн.

Он отметил важность того, что в Беларуси на государственном уровне уделяется особое внимание цифровому развитию, результаты чего очевидны. В страну приходит работать все больше компаний с мировым именем, которые способствуют разработке и внедрению цифровых инноваций. "С момента прихода Huawei на белорусский рынок в 2001 году наша компания способствует развитию инновационной инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и за это время удалось добиться успехов в сфере развития мобильных операторов и продаже терминального оборудования", - сказал он.

Большинство работающих в Bel Huawei Technologies - это именно белорусские специалисты. "Сегодня в компании трудятся более 300 сотрудников, среди которых более 80% - это высокопрофессиональные белорусские кадры. В Беларуси высокий уровень подготовки специалистов для отрасли ИКТ, и мы также вносим свой вклад в обучение и постоянное усовершенствование знаний работников. Наша компания обучила более 1 тыс. высококвалифицированных специалистов", - отметил Пань Юн.

Гендиректор также сообщил, что Huawei активно участвует в новых перспективных разработках, в том числе с белорусскими партнерами, открыла инновационный центр в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Это в том числе поможет резидентам парка активнее внедрять цифровые новшества.

В качестве примера успешного международного партнерства Пань Юн назвал эффективность совместных разработок SAP и Huawei в области высокопроизводительных и надежных решений для управления большими объемами данных. Так, Huawei создала платформу для работы приложений SAP HANA в режиме реального времени, что помогло упростить внутренние системы, повысить производительность вычислений и скорость реагирования на потребности бизнеса. По его словам, "Газпром трансгаз Беларусь" стал первой компанией, которая перевела электронный архив в новое хранилище SAP HANA Appliance, созданное на высокопроизводительных серверах Huawei. "Сотрудничество Huawei, SAP и "Газпром трансгаз Беларусь" позволило реализовать амбициозную задачу по трансформации бизнес-процессов, связанных с обработкой критически важной информации. Это не только реальный пример цифровой трансформации в Беларуси, но и огромный шаг к обществу будущего, где жизнь будет неразрывно связана с цифровыми и интеллектуальными технологиями", - убежден Пань Юн.

Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений. Благодаря инновационным разработкам компании, а также развитой партнерской сети удалось достичь высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. Сотрудники Huawei стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя конкурентоспособные решения и услуги. Представительство компании Huawei в Беларуси было основано в 2001 году в Минске.-0-