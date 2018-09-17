17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Кубе активнее сотрудничать в IT-сфере. Об этом сегодня шла речь на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с заместителем министра иностранных дел Кубы Аной Тереситой Гонсалес Фрагой, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук выразил убежденность, что парламенты Беларуси и Кубы должны вносить больший вклад в сотрудничество двух стран. Он предложил наметить цели во всех сферах, над достижением которых парламентарии могли бы активнее работать вместе с дипломатами. Новым перспективным направлением он назвал IT-сферу, где у Беларуси есть очень хорошие наработки, кадровый потенциал. "Мы могли бы быть в этом очень полезны друг другу", - считает вице-спикер.

Болеслав Пирштук

В целом у Беларуси и Кубы много перспективных направлений сотрудничества. Болеслав Пирштук подтвердил готовность белорусской стороны активно работать в сегментах, которые представляют интерес для кубинских партнеров. При этом акцент он сделал на медицине.

Белорусская сторона придает большое значение всему латиноамериканскому вектору внешнеторгового сотрудничества. Страна не первый год работает на этом континенте, многие отечественные бренды здесь хорошо известны. В конце этой недели Беларусь с визитом посетит парламентская делегация ПАРЛАТИНО во главе с его председателем Элиасом Кастильо. В свое время Куба оказала поддержку Национальному собранию при получении статуса наблюдателя в ПАРЛАТИНО.

Заместитель министра иностранных дел в свою очередь подчеркнула, что Беларусь для Кубы дружественная и братская страна. Политические отношения находятся на самом высоком уровне. Стороны, убеждена Ана Тересита Гонсалес Фрага, должны и далее углублять и развивать сотрудничество по всем направлениям, в том числе между парламентами. Она отметила, что Президент Беларуси совершил уже три визита на Кубу, и проинформировала, что прорабатывается следующий.-0-

Фото Николая Петрова