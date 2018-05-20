Беларусь вошла в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран Европы

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в числе самых дружелюбных стран для криптовалют и блокчейн-проектов, о чем свидетельствует рейтинг на сайте конференции BlockShow Europe 2018, сообщают информагентства.

Авторы исследовали регулирование криптовалют в 48 европейских странах. Беларусь оказалась на 10-й позиции в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты, говорится в пояснении. Беларусь считается одним из лучших мест для проведения ICO.

Возглавила рейтинг Швейцария. В топ-10 также вошли Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия.-0-