Белорусская IT-компания намерена реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму

14 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусская IT-компания LWO планирует реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора по коммерческим вопросам LWO Сергей Слесарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поездка оказалась очень эффективной. У нас находятся в стадии подписания два договора. К сожалению, подробностей не могу сообщить. Но сумма более чем серьезная, речь идет о семизначных цифрах. Мы надеемся, что наши контракты также внесут вклад в тот товарооборот, который увеличивается между Узбекистаном и Беларусью", - сказал Сергей Слесарев.

Среди продуктов, которые предлагает компания узбекским заказчикам, - комплексная автоматизация банковского сектора. "По сути, это цифровой банк под ключ, - пояснил представитель LWO. - Сейчас у нас завершающаяся стадия переговоров. Мы предполагаем, что первые продукты будут внедрены через четыре-пять месяцев. Весь проект рассчитан на 12 месяцев".

LWO, резидент Парка высоких технологий, ориентируется не только на внутренний рынок. Особое внимание уделяется работе с зарубежными клиентами. Сейчас, например, компания работает над несколькими проектами в странах Центральной Азии. "Можем с уверенностью сказать, что наши продукты и решения не уступают по качеству мировым. Это в том числе результат той политики, которую проводит государство в сфере информационных технологий", - отметил Сергей Слесарев.

По его словам, ранее компания не участвовала в подобных выставках белорусских производителей, предпочтение отдавалось специализированным мероприятиям. Поэтому неудивительно, что среди более чем 150 предприятий и организаций на Made in Belarus в Ташкенте представители LWO здесь единственные белорусские айтишники. "Для нас эта выставка - хорошая площадка для того, чтобы пообщаться. Был очень большой интерес со стороны банков. У нас уже третий день идет плотное общение с банковским сектором", - добавил замдиректора.

С Узбекистаном белорусская компания работает впервые, и ей интересен этот рынок. Он более чем перспективный, считает Сергей Слесарев. "Я даже продлил свое пребывание в Узбекистане, потому что мы сейчас получаем много контактов. Даже завтра и послезавтра, несмотря на то, что это суббота и воскресенье, у нас уже запланированы встречи", - заметил он.-0-