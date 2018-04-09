Белорусская железная дорога увеличила количество поездов с бесплатным Wi-Fi

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога (БЖД) расширила перечень поездов с доступом к беспроводному интернету, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Бесплатно подключиться к интернету через Wi-Fi теперь можно в дизель-поездах серии ДП3 региональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Пассажирский - Полоцк, Минск-Пассажирский - Лида, а также международных линий сообщением Минск-Пассажирский - Вильнюс (на участке Минск-Пассажирский - Государственная граница Республики Беларусь). Оператором связи выступает компания velcom.

Для подключения к интернету необходимо пройти регистрацию. Код доступа высылается пассажирам SMS-сообщением. Воспользоваться Wi-Fi могут абоненты всех белорусских мобильных операторов.

Впервые услуга бесплатного доступа к Wi-Fi появилась в августе 2016 года в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск-Гомель.-0-