Белорусские банки могут получить право заключать смарт-контракты

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк и банки могут получить право заключать смарт-контракты. Соответствующие изменения предлагается внести в указ №478 "О развитии цифровых банковских технологий", сообщила сегодня заместитель начальника управления цифровых технологий главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Оксана Сачковская на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нацбанк и банки будут наделены правом на заключение смарт-контрактов. Напомню, что сейчас смарт-контракты вправе заключать резиденты Парка высоких технологий согласно декрету №8", - отметила Оксана Сачковская.

Смарт-контракт - это программный код, создаваемый и используемый в блокчейне для автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий.

Кроме того, планируемые изменения в указ №478 предполагают расширение списка участников системы межбанковской идентификации, имеющих право использовать данные из этой системы. Конкретный список организаций еще обсуждается.

При корректировке указа будут учтены положения Общего регламента защиты персональных данных Европейского союза, который вступает в силу 25 мая 2018 года. Предусматривается корректировка положений, затрагивающих нерезидентов Республики Беларусь, по которым собираются данные.

Планируются также изменения, касающиеся наделения некоторых организаций возможностью совершать определенные операции по аналогии с банками без электронной цифровой подписи.-0-