БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наноспутник Белорусского государственного университета планируется запустить в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции ведущий научный сотрудник лаборатории информационных измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Сергей Семенович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем университете создан малый спутник. Он весит примерно 1,5 кг и имеет небольшие размеры - 20x10x10 см. Мы начали реализовывать проект в 2015 году, теперь он на заключительной стадии. Рассчитываем, что наноспутник БГУ будет запущен уже в этом году. Он будет находиться на высоте 530 км. Его запустят в качестве попутной нагрузки. При выведении на орбиту основных, больших спутников дистанционного зондирования Земли, как правило, есть возможность вместе с ними запустить малые спутники, чтобы решать определенные образовательные, научно-исследовательские задачи. К сожалению, предоставить информацию о месте запуска мы пока не можем", - сказал Сергей Семенович.

Наноспутник будет решать несколько задач. "Сам процесс его сборки предполагает образовательный момент. Студенты изучают технологию создания таких спутников. В перспективе спутник во взаимодействии с другими такими же аппаратами сможет решать такие задачи, как контроль за изменением магнитного поля Земли, связь в труднодоступных регионах и другие", - отметил ведущий научный сотрудник.

"Важно, что при создании подобного рода систем совместно, комплексно работают ведущие специалисты, аспиранты, магистранты и студенты. Эта разработка позволяет передать опыт младшему поколению", - добавил декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Сергей Малый.

Как сообщалось, Китай выиграл тендер на запуск студенческого наноспутника БГУ.-0-