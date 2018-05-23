23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. BIM-технологии будут внедрены в сфере строительства в Беларуси к 2022 году. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве Геннадий Пурс перед открытием международной научно-практической конференции "BIM-технологии. Методология и принципы ценообразования в строительстве. Инновационные технологии в строительной отрасли и их внедрение", передает корреспондент БЕЛТА.
"С 2022 года все строительные объекты за счет средств республиканского бюджета будут строиться по BIM-технологиям. Сингапур, США, страны ЕС давно работают с помощью этого программного комплекса. Наша задача - как можно быстрее сократить наметившееся отставание", - сказал Геннадий Пурс.
Россия и Казахстан также работают над внедрением программы. По словам директора центра, белорусские, российские и казахстанские строители стартуют с одинаковых позиций. "Гармонизация процессов внедрения ПО должна быть единой. Трем странам необходимо выработать одинаковые условия и требования к развитию BIM-технологий в строительстве", - считает он.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.347 BYN
|2.34 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.994 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.2471 BYN
|3.23 BYN
|3.25 BYN