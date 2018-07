Британец создал язык программирования для рок-звезд

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчик из Великобритании Дилан Битти создал новый динамический язык программирования Rockstar, синтаксис которого вдохновлен известными рок-песнями 80-х годов. Об этом сообщает портал "N+1".

Как признался создатель новинки, Rockstar - реальный, но совершенно бесполезный язык. Программист лишь хотел избавить HR-менеджеров от фразы "рок-звезда разработки" (англ. rockstar developer).

Документация и инструкции по использованию языка программирования Rockstar доступны на GitHub.

Rockstar относится к динамическим языкам (языкам, в которых переменные обладают динамической типизацией, то есть связываются с типом в момент присвоения значения) и имеет два типа переменных. Нарицательные переменные должны начинаться с артикля или личного местоимения и любого существительного со строчной буквы, а собственные - с прописной буквы.

В отличие от большинства классических языков, для арифметических действий Rockstar использует словесные аналоги, вроде plus для сложения и is greater than для обозначения "больше чем". Еще одной особенностью Rockstar является наличие так называемых "поэтических литералов" (англ. poetic literals), которые позволяют "обозначить переменную и выразить чудовищную тоску".

Комментирование в Rockstar не поощряется. "Это рок-н-ролл, люди должны искать в нем смысл самостоятельно", - говорит Дилан Битти. Для тех, кому комментарии все же необходимы, заключить их можно в круглые скобки. -0-