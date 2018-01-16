БРСМ презентовал мобильное приложение "Голосую"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" разработали мобильное приложение "Голосую". Новый сервис презентован сегодня на семинаре-практикуме "Молодежь выбирает!", передает корреспондент БЕЛТА.

Бесплатное приложение поможет минчанам узнать адрес своего избирательного участка, а также даст возможность познакомиться с кандидатами в депутаты Минского городского совета депутатов 28-го созыва. Авторами разработки стали студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Также гостям представили молодежную городскую акцию "Молодежь решает!", которая стартует через несколько дней. В городе установят специальные ящики, где минчане смогут оставить предложения и пожелания будущим депутатам Мингорсовета. Пикеты пройдут во всех избирательных округах.

В работе семинара приняли участие около 200 человек - члены избирательных комиссий всех уровней на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва от БРСМ, наблюдатели союза молодежи за ходом выборов, представители Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов.

Центральным событием встречи стал открытый диалог на тему "Молодежь выбирает!". На вопросы минчан ответили председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов, депутаты Минского городского Совета депутатов 27-го созыва.

Как подчеркнул первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, молодежь принимает активное участие в главном общественно-политическом событии 2018 года. Представители организации включены в состав избирательных комиссий всех уровней, а также вступили в борьбу за получение депутатских мандатов.-0-

Сергей Клишевич

Фото Максима Гучека