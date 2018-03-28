БРСМ презентует мобильное приложение для оказания помощи в трудоустройстве молодежи

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Союза молодежи БГУИР презентуют мобильное приложение "Труд Крут!", оказывающее молодым людям помощь в трудоустройстве, сообщила БЕЛТА второй секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Юлия Зинкевич.

Изначально приложение будет работать на устройствах системы Android, а в будущем станет доступно для устройств системы iOS. Планируется, что база данных приложения "Труд Крут!" будет обновляться одновременно с появлениями новых вакансий в комитете.

Совместный проект столичного БРСМ и комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома будет презентован во время одноименной ярмарки вакансий 29 марта в Минске.

На ярмарку приглашены более 200 молодых людей. Ведущие предприятия столицы ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Камволь", Белгидромет, ИООО "БелМаркетКомпани", ЗАО "Атлант", ОАО "Авиакомпания "Белавиа", Национальная библиотека Беларуси, ОАО "Минский вагоноремонтный завод" готовы предоставить для молодежи рабочие места. Специалисты этих предприятий не только ответят на вопросы в части трудоустройства, но и выдадут письмо-направление для работы на предприятии.

Кроме того, при Минском городском комитете БРСМ создан оперативный центр по трудоустройству молодежи, работает горячая линия. Ежедневно с 9.00 до 18.00 каждый желающий может получить консультацию о возможности трудоустройства по номерам: (017) 284-85-54; (025) 964-09-67, а с 8.00 до 21.00 обратиться в оперативный центр лично по адресу: ул. Киселева, 24.-0-