БЖД внедряет новые IT-решения в области безбумажных железнодорожных перевозок

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога приступила к промышленному тестированию нового функционала автоматизированной системы "Электронная перевозка" - СМС-оповещения об изменении статуса юридически значимых электронных перевозочных и технологических документов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Это является очередным шагом белорусской магистрали по развитию IT-инструментов комплексного транспортного обслуживания и повышению мобильности безбумажных железнодорожных перевозок", - подчеркнули в пресс-центре. Там отметили, что пользователям уже хорошо знакомо клиентское приложение "Ассистент ЭП", которое позволяет оперативно получать извещения о необходимости совершения операций с электронными документами или документированной информацией в процессе реализации технологий грузовой и коммерческой работы железнодорожного транспорта.

Главное преимущество нового функционала СМС-оповещений - возможность оперативно получать извещения без привязки к стационарному рабочему месту, а также мобильность для клиентов железнодорожного транспорта: экспедиторов, специалистов, работающих с оперативными технологическими документами на этапе согласования погрузки, выдачи груза.

Применять новый функционал могут все зарегистрированные пользователи АС "Электронная перевозка" - как резиденты, так и нерезиденты Беларуси. Подключение к контуру СМС-оповещений осуществляется в web-сервисе "Личный кабинет" с помощью своего носителя ключа электронной цифровой подписи в защищенной области пользователя. Все необходимые пошаговые инструкции находятся в интерактивных руководствах АС "Электронная перевозка" и "Личного кабинета".

"Важно, что использование СМС-оповещений не потребует дополнительной оплаты за услуги АС "Электронная перевозка". Белорусская железная дорога предлагает применять новый функционал и готова выслушать все пожелания и предложения по каналам обратной связи, указанным на сайте Центра защиты информации БЖД", - добавили в пресс-центре.

Презентация данной разработки предусмотрена также в рамках международной конференции "Рынок железнодорожных услуг: логистика, экспедирование, тарифы", которая пройдет в Минске 13-14 марта. Среди участников конференции - представители железнодорожных администраций, государственных органов, транспортно-экспедиторских организаций, европейских железнодорожных перевозчиков, грузовладельцев, собственников вагонов.-0-