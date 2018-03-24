Число зараженных криптомайнерами ПК выросло на 8500%

Впечатляющие темпы прироста подвергшихся вирусным атакам персональных компьютеров продемонстрированы в четвертом квартале 2017 года. Число зараженных скриптами персоналок выросло на 8500%.

Эксперты связывают это с ростом курса криптовалют. Что особенно обескураживает - стать криптохакером может почти любой желающий, поскольку для этого не нужно особых познаний в программировании.

Пораженные компьютеры, как правило, ничем кроме снижения производительности факт наличия вируса не выдают. При этом скрипты "умнеют" и не загружают ПК на полную мощность все время.

При этом выросло число атак на мобильные устройства. Их число выросло на 600%.