"Don't panic". Tesla сообщила о крупнейшем квартальном убытке

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla по итогам IV квартала 2017 года зафиксировала убытки в $675 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную 7 февраля корпоративную отчетность.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что ранее Tesla никогда не несла таких значительных финансовых потерь по итогам квартала. В III квартале 2017 года убытки компании составили $619 млн, а в IV квартале 2016 года - $121 млн. При этом издание указывает, что эксперты ожидали еще более значительных потерь в отчете компании Tesla.

В Tesla частично оправдывают такой низкий показатель высокими издержками, которые связаны с производством седана Model 3. Компания Илона Маска также представила прогнозы, согласно которым она сможет во II квартале 2018 года выпускать еженедельно 5 тыс. своих новых электромобилей Model 3. Стоимость Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс.

Выручка компании Tesla за IV квартал 2017 года составила $3,28 млрд, это на 44% выше показателей за аналогичный период 2016 года.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 7, 2018 at 2:00pm PST

Между тем Илон Маск (основатель компаний Tesla и SpaceX) запустил 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy свой электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, что привлекло внимание людей во всем мире. Многие назвали это событие самым настоящим шоу. В автомобиле Tesla были установлены камеры наблюдения. За руль космического авто Илон Маск посадил манекен в скафандре. На приборную панель машины выведена надпись "Don't panic" ("Без паники"). Также в машине непрерывно будет звучать песня Space Oddity Дэвида Боуи. По задумке, электрокар должен был оказаться на орбите, которая протягивается от Солнца к Марсу. Позднее Маск сообщил, что автомобиль Tesla Roadster движется к поясу астероидов - району Солнечной системы, который находится между орбитами Марса и Юпитера.

После запуска Falcon Heavy американский президент Дональд Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты-носителя. "Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение, наряду с коммерческими и международными проектами NASA, по-прежнему демонстрирует американскую изобретательность в лучшем виде", - написал американский лидер в Twitter.-0-