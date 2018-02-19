Эксперты назвали самые "прожорливые" приложения для Android

Создатели антивируса Avast составили два рейтинга самых прожорливых приложений для ОС Android. Именно они расходуют больше всего заряда как в фоновом режиме, так и при активном включении.

Было исследовано 3 млн смартфонов со всего мира в период с июня по сентябрь 2017 года.

Приложения, потребляющие больше всего ресурсов в фоновом режиме

В списке оказались программы, автоматически активирующиеся в фоновом режиме. Первые места заняли приложения, предустановленные в смартфонах Samsung. В списке также оказалась разработка Google Maps и мессенджер Facebook, вместе с самим приложением, а также WhatsApp.

Приложения, потребляющие больше всего ресурсов при запуске

Во втором топе оказались приложения, отнимающие больше всего ресурсов при непосредственном запуске. Больше всего удивляет потребление ресурсов программой CleanMaster, разработанной для оптимизации «железной» и программной составляющей устройства.