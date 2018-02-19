Эксперты назвали самые "прожорливые" приложения для Android

Создатели антивируса Avast составили два рейтинга самых прожорливых приложений для ОС Android. Именно они расходуют больше всего заряда как в фоновом режиме, так и при активном включении.
Было исследовано 3 млн смартфонов со всего мира в период с июня по сентябрь 2017 года.
В списке оказались программы, автоматически активирующиеся в фоновом режиме. Первые места заняли приложения, предустановленные в смартфонах Samsung. В списке также оказалась разработка Google Maps и мессенджер Facebook, вместе с самим приложением, а также WhatsApp.
Во втором топе оказались приложения, отнимающие больше всего ресурсов при непосредственном запуске. Больше всего удивляет потребление ресурсов программой CleanMaster, разработанной для оптимизации «железной» и программной составляющей устройства.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4322 BYN
|2.43 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9605 BYN
|1.959 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4775 BYN
|3.465 BYN
|3.472 BYN