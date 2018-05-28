Эксперты составили рейтинг самых беспроблемных автомобилей

Специалисты составили рейтинг автомобилей, которые доставляют меньше всего проблем своим владельцам во время их использования, сообщают информагентства. Возглавил данный рейтинг седан Hyundai Accent (Solaris).

Оказывается, именно на Hyundai Accent (Solaris) владельцы жаловались реже всего, а также они практически не обращались за техническим обслуживанием. На второй позиции расположился кроссовер Chevrolet Equinox, а бронзу списка завоевала Toyota Corollа.

Для составления рейтинга эксперты использовали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.