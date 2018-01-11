Евросоюз готов инвестировать миллиард евро в создание "европейских суперкомпьютеров"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС планирует вложить 1 млрд евро в создание "европейских суперкомпьютеров". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Еврокомиссия разработала план по инвестированию в создание "европейских суперкомпьютеров" мирового класса. Ряд государств - членов ЕС примет финансовое участие в проекте, который должен принести значительную выгоду в различных областях, начиная со здравоохранения и заканчивая поддержанием кибербезопасности.

В своем заявлении Еврокомиссия отметила, что мощные компьютеры нужны для обработки большого количества данных. Она намерена инвестировать в проект 486 тыс. евро, примерно столько же должны внести страны - члены ЕС. В общей сложности к 2020 году размер государственных вложений составит около 1 млрд евро, к этой сумме будут добавлены и частные инвестиции.

В настоящее время Еврокомиссия осуществляет подготовку новой правовой и финансовой структуры высокопроизводительных вычислений мирового класса (EuroHPC), которая охватит всю Европу. Она начнет функционировать в 2019-2026 годах и предоставит европейским специалистам ведущие суперкомпьютерные мощности для создания технологий любой сложности, в том числе искусственного интеллекта.-0-