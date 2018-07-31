Facebook и Instagram в борьбе с фейками удалили более 30 аккаунтов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с распространением недостоверной информации Facebook и Instagram удалили сегодня более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях, передают информагентства заявление Facebook.

Удаленные страницы и аккаунты "были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации". Facebook, как следует из заявления, пытается противостоять созданию цепочки аккаунтов, которые стремятся ввести в заблуждение других.

Пока не сообщается, какие именно страницы и аккаунты были удалены. Расследование продолжается, в том числе с целью установить, кто может стоять за организацией фейковых ресурсов.-0-