Facebook и Instagram в борьбе с фейками удалили более 30 аккаунтов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с распространением недостоверной информации Facebook и Instagram удалили сегодня более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях, передают информагентства заявление Facebook.
Удаленные страницы и аккаунты "были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации". Facebook, как следует из заявления, пытается противостоять созданию цепочки аккаунтов, которые стремятся ввести в заблуждение других.
Пока не сообщается, какие именно страницы и аккаунты были удалены. Расследование продолжается, в том числе с целью установить, кто может стоять за организацией фейковых ресурсов.-0-
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