Facebook упрощает для пользователей контроль за конфиденциальностью данных

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook внесла изменения в систему контроля конфиденциальности информации. Пользователям станет проще и удобнее следить за сохранностью своих персональных данных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление компании.

Изменения коснулись меню настроек на мобильных устройствах: теперь все параметры собраны в одном месте. Устаревшие настройки были устранены разработчиками, что делает более прозрачной работу приложений, имеющих доступ к той или иной личной информации.

Сообщается также, что в социальной сети появится новое меню с набором из нескольких "быстрых клавиш". Это меню позволит пользователям контролировать свои данные всего несколькими кликами. При этом на экране будут высвечиваться понятные объяснения того, как все элементы управления работают.

В Facebook появится новый инструмент доступа пользователей к их данным - Access Your Information. Access Your Information - это безопасный способ отслеживания постов, реакции других пользователей, а также комментариев.

Ранее руководство Facebook обещало усилить меры защиты персональных данных в связи со скандалом, вызванным утечкой личной информации пользователей сети.-0-