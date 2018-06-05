Geely представила электромобиль Emgrand GSe

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания Geely выводит на рынок Поднебесной электромобиль Emgrand GSe, сообщают СМИ.

Отмечается, что новинка создана на базе хетчбэка Emgrand GS. Новая модель появится в продаже на рынке КНР уже 9 июня. Ожидается, что в Китае новинку с учетом государственных субсидий предложат за 110 тыс. юаней (около $17 тыс.).

Emgrand GSe будет оснащен 160-сильным электродвигателем. Литиево-ионная аккумуляторная батарея имеет емкость 52 кВт.ч. Запас хода между зарядками - около 350 км, а при движении с постоянной скоростью 60 км/ч - 460 км. При этом от бортовой розетки электрокар заряжается 9 часов, от специализированной зарядной станции авто можно зарядить до 80% за 30 минут.

Автомобиль имеет панорамную крышу (без люка) и 18-дюймовые колесные диски. На выбор автомобилистам будут предложены модели красного, синего, оранжевого, золотистого и белого цветов.-0-