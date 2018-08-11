Германия создает агентство кибербезопасности

Правительство Германии создает национальное агентство кибербезопасности. Оно уже получило название - Агентство по инновациям и кибербезопасности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel, над созданием новой структуры работают Минобороны и Министерство внутренних дел. В основу положен опыт Израиля и США. Окончательное согласование по новому формированию назначено на 15 августа.

Планируется, что агентство будет отслеживать работу компаний, занимающихся разработками в области кибертехнологий, и, инвестируя в них средства, получать доступ к инновациям раньше, чем они попадут на рынок.

По информации Минобороны Германии, для обеспечения собственной безопасности страна должна вложить в исследования в этой сфере в следующие два года около 50 млн евро.