Google проведет собственный интернет-кабель через Атлантический океан

До 2020 года компания Google планирует запустить в работу собственный трансансатлантический интернет-кабель. Как сообщает Business Insider, таким образом компания хочет повысить конкурентоспособность в борьбе с Microsoft и Amazon.

Проект назвали в честь основателя Красного креста и первого получателя Нобелевской премии мира Анри Дюнана - Dunant.

Обычно, такие проекты поддерживает сразу несколько компаний. Dunant же станет первым кабелем, который принадлежит одной компании не из телеком-сферы.

"Кабель увеличит проводимость сети через Атлантику, дополняя одно из самых загруженных направлений интернета, и поможет росту Google Cloud", - добавил топ-менеджер Google Джейн Стоуэлл.