Google сохраняет историю передвижений пользователей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google запоминает местонахождение пользователя несмотря на состояние опции Location History, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет Assosiated Press, в котором появились детали этой информации.
Стоит отметить, что после отключения функции Location History пользователи видят системное сообщение, которое говорит о том, что в некоторых случаях данные о местонахождении могут быть сохранены как часть активности на других сервисах Google, таких как "Поиск" или "Карты". При этом информация о геолокации сохраняется не в случае обращения к ним, а систематически. TechCrunch отмечает, что это можно считать намеренным замалчиванием объемов и практик отправки данных в Google.
В свою защиту корпорация отмечает, что подобный сбор данных можно отключить в специальном разделе настроек - Web and App Activity. Однако еще в июле выяснилось, что большинство пользователей отключить синхронизацию данных в этом разделе самостоятельно не могут.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3426 BYN
|2.335 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0542 BYN
|2.047 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0768 BYN
|3.072 BYN
|3.09 BYN