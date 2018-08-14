Google сохраняет историю передвижений пользователей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google запоминает местонахождение пользователя несмотря на состояние опции Location History, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет Assosiated Press, в котором появились детали этой информации.

Стоит отметить, что после отключения функции Location History пользователи видят системное сообщение, которое говорит о том, что в некоторых случаях данные о местонахождении могут быть сохранены как часть активности на других сервисах Google, таких как "Поиск" или "Карты". При этом информация о геолокации сохраняется не в случае обращения к ним, а систематически. TechCrunch отмечает, что это можно считать намеренным замалчиванием объемов и практик отправки данных в Google.

В свою защиту корпорация отмечает, что подобный сбор данных можно отключить в специальном разделе настроек - Web and App Activity. Однако еще в июле выяснилось, что большинство пользователей отключить синхронизацию данных в этом разделе самостоятельно не могут.-0-