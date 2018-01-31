Google запустил в пяти странах Латинской Америки новый сервис для поиска работы

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Google запустила в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике и Чили свой новый сервис Google for Jobs, который позволяет пользователям находить информацию об интересующих их рабочих местах, сообщает ТАСС со ссылкой на EFE.

Главная задача сервиса - облегчить людям процесс поиска работы, отмечет пресс-секретарь компании Ник Закразек.

Google for Jobs был создан еще в 2017 году, но первое время им можно было пользоваться только на территории США. Google for Jobs агрегирует все предложения, которые доступны на существующих в сети площадках по поиску рабочих мест. С его помощью пользователи могут экономить время, получая всю информацию о вакансиях в одном месте, не переходя на другие сайты.-0-