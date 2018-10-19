Гродненские студенты создают проект с 3D-экскурсиями по памятникам архитектуры

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект, позволяющий совершить виртуальный тур по архитектурным памятникам Гродненской области, создают в Гродненском государственном университете имени Я.Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал студент четвертого курса факультета математики и информатики этого университета Александр Бейтюк.

Чтобы познакомиться с достопримечательностями, достаточно будет выбрать тот или иной объект на интерактивной карте, размещенной на сайте проекта "Виртуальная Гродненщина", кликнуть по нему и отправиться на 3D-экскурсию.

Архитектурной жемчужиной Гродно является Коложская церковь XII века. Виртуально можно прогуляться как вокруг храма, так и побывать внутри. Экскурсия сопровождается текстовой информацией об истории, архитектурных особенностях храма, его внутреннем убранстве. Пока готова русскоязычная версия, вскоре будет доступна информация на белорусском, английском, польском, литовском, немецком языках, рассказал Александр Бейтюк. Следующим объектом, доступным для 3D-экскурсий, станет Фарный костел в Гродно. В перспективе на карте появятся все замки, дворцы, значимые культовые сооружения области.

В проекте задействованы не только студенты, но и преподаватели университета. Проводится большая исследовательская работа, скрупулезно изучаются архивы, документы, фотоснимки. Проект позволит посетить не только существующие памятники архитектуры, но и утраченные. Благодаря исследовательской работе студентам удалось создать модели утраченных памятников, таких как Фара Витовта или Борисоглебский монастырь. Не исключают авторы проекта и создание аналогичного музея миниатюр.-0-