Hyperloop подписала первое межрегиональное соглашение в США

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписала ряд соглашений по созданию сети высокоскоростных транспортных маршрутов в регионе Великих озер, начиная с Кливленда и Чикаго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз HTT.

В компании заявляют, что подписаны официальные соглашения с агентством Northeast Ohio Areawide Coordinating Agency (NOACA) и департаментом транспорта американского штата Иллинойс (IDOT) о начале проведения экономической оценки региона. "Для проведения такой оценки были отобраны несколько транспортных коридоров, соединяющих Кливленд и Чикаго", - указывается в сообщении HTT.

Для реализации проекта НТТ работала совместно с группой конгрессменов - представителей обеих партий из нескольких штатов, включая Иллинойс, Огайо, Пенсильванию и Висконсин. Также было направлено официальное письмо президенту США Дональду Трампу с запросом на предоставление финансовой поддержки для развития этой транспортной системы.

Технология Hyperloop, которую продвигает создатель Tesla Илон Маск, представляет собой движение транспортного средства в вакууме внутри трубы с очень высокой скоростью.

Район Великих озер (The Great Lakes Region) - крупный природный и промышленно-экономический регион в Северной Америке, охватывающий территорию канадской провинции Онтарио на севере и 8 штатов США на юге.-0-