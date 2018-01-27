Илон Маск хочет продавать огнеметы

Создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск недавно основал еще одну фирму - Boring Company. Вначале она занималась продажей бейсболок, но Маск заявил, что собирается выпускать под этим наименованием огнеметы после того, как удастся продать 50 тыс. кепок.

Компании действительно удалось реализовать названное число бейсболок и пользователи заговорили о скором начале продаж огнеметов. Примерно в это же время в сети появилась запароленная страница boringcompany.com/flamethrower, за которой скрывался анонс огнемета по цене в 600 долларов.

В анонсе указывалось, что на снимке изображен прототип, а финальная версия будет еще лучше и появится в апреле. Впрочем, пока никаких подтверждений тому, что это действительно огнемет, который увидит свет весной, нет.