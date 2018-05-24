Илон Маск намерен создать сервис для борьбы с фейками

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск озвучил свое намерение создать сайт по оценке достоверности различных публикаций. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Новый сервис создатель планирует назвать Pravda.

"Собираюсь создать сайт, где пользователи смогут оценивать достоверность любой статьи и отслеживать по времени рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации", — пишет на своей странице Илон Маск.