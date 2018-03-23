Instagram изменит алгоритм своей ленты

После многочисленных жалоб от пользователей на действующий алгоритм ленты Instagram, разработчики все же решили внести в него некоторые изменения, сообщила пресс-служба соцсети. Правда, хронологическую ленту нам все равно не вернут.
Теперь пользователь сам будет решать, когда лента должна обновиться, а свежие записи будут чаще показывать. К слову, сейчас лента Instagram обновляется автоматически каждый раз, когда вы открываете приложение или веб-версию соцсети.
Сейчас специальный алгоритм изучает ваши предпочтения и учитывает ряд других факторов, а потом строит ленту пользователя. Из-за этого действительно интересующие пользователя фотографии и видеоролики зачастую оказываются в конце ленты, либо же и вовсе не показываются.
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