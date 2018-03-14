Instagram вернет хронологическую ленту

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики социальной сети Instagram сейчас тестируют новые алгоритмы, благодаря которым публикации в ленте пользователя будут показываться в хронологическом порядке.
Некоторые пользователи сообщили о том, что их лента снова показывает публикации в порядке их появления по убыванию от самой новой. Из этого можно сделать вывод, что Instagram все-таки решил вернуть хронологическую ленту, которую убрал еще в 2016 году.
Сейчас социальная сеть показывает публикации благодаря специальному алгоритму, который учитывает актуальность поста, интересы пользователя и взаимоотношения с другими подписчиками. Похожим алгоритмом пользуется Facebook. Отметим, что многие пользователи были недовольны введением "умной" ленты. Они называют ее неудобной и жалуются, что алгоритм выдает им совсем неинтересные публикации, а некоторые важные посты они и вовсе не видят.
Когда обновление станет доступно для всех пользователей, пока не сообщается. -0-
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