Искусственный интеллект сумел превзойти человека в понимании прочитанного

Китайской компанией Alibaba Group впервые был создан искусственный интеллект, более совершенный чем человеческий, сообщают информагентства. Так, эксперименты показали, что он лучше читает и усваивает новый материал.

После прочтения человеку и нейросети предлагалось пройти тест, выявляющий уровень понимания прочитанного. Разработан он был специалистами Стенфордского университета. Именно данный тест признают одним из самых сложных испытаний в области когнитивной обработки текстов. Он включает в себя свыше ста тысяч различных вопросов и столько же ответов, которые основываются на более чем 500 статьях из интернет-библиотеки Wikipedia.

Максимальный уровень, которого достигали при прохождении этого теста люди – 82,304 балла. Компьютер же справился с поставленной задачей на 82,44 балла.

Ученые уже называют эти результаты "исторической вехой" и "поворотным моментом".