"IT-страна Беларусь" будет центральной экспозицией на "ТИБО-2018"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", включающий международную специализированную выставку и Белорусский конгресс по технологиям информационного общества, пройдет в Минске 14-18 мая, центральной экспозицией будет "IT-страна Беларусь", сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Главной темой форума в этом году станет стратегия комплексной цифровой трансформации. "Эта тематика приобрела особую актуальность в связи с принятием декрета №8 "О цифровой экономике", который создал уникальные правовые основы и возможности для эффективной цифровой трансформации белорусского государства и общества с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики, качества жизни населения и формирования IT-страны", - рассказали в министерстве.

На экспозиции "IT-страна Беларусь" будут представлены инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности их применения в здравоохранении, образовании, сфере общественной безопасности, транспортной сфере, сельском хозяйстве и др. Перспективные технологии и IT-потенциал страны покажут на центральной экспозиции компании - резиденты Парка высоких технологий. Гости выставки смогут ознакомиться с известными на мировом IT-рынке белорусскими разработками (интерактивные сенсорные LED-панели Newline с технологией мультитач и цифровые образовательные решения; игра World of Tanks; Teslasuit - костюм виртуальной реальности; устройство Hypervsn для отображения 3D-изображений; Narcine - медицинский имплантат для нейростимуляции электрическим током, облачная платформа мониторинга общественной безопасности KIPOD Safe City и др.).

В этом году страной - партнером форума является Казахстан, который представит на "ТИБО" национальный стенд. Традиционно на выставке организуют национальный стенд Азербайджана.

Деловая программа форума "ТИБО" включает мероприятия различного формата и тематики, ключевой темой станет освещение основных проблем цифровой трансформации. Полный перечень мероприятий форума размещен на сайте "ТИБО-2018".-0-