Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры

Из двух соцсетей Instagram и Snapchat временно пропали GIF-стикеры. Причина этого в появлении расистской гифки, сообщил представитель Snapchat.

По запросу "crime" поиск выдавал расистскую гифку. Правда, содержание анимации не уточняется. Представитель Snapchat заявил, что как только данный стикер был обнаружен, функцию Giphy отключили. Он выразил сожаления в связи со случившимся. Его поддержали представители Instagram, которые также заявили, что подобного типа контенту нет места в социальной сети.

Ситуацию сейчас изучают специалисты. Функция не будет восстановлена пока представители обеих социальных сетей не убедятся в том, что подобное больше не повторится. До какого времени GIF-стикеры будут недоступны, пока неизвестно.