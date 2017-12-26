Израильским военным выдали боевые смартфоны

Боевой модуль Shaked Fighting призван улучшить координацию действий бойцов на поле сражения. Разработку представил Отдел технологий и логистики армии Израиля, передают информационные агентства.
Солдатам вручили Android-версии с наручным креплением, а командирам - рюкзаки с аппаратурой связи, еще одним водонепроницаемым и противоударным мобильником и зарядное устройство к нему.
Военнослужащим доступны необходимые при участии в боевых действий приложения, включая компас, камеру и набор карт.
Экипировка прошла испытания в боевом подразделении и получила хорошие отзывы израильской армии. Массовое производство тактических гаджетов начнут в 2019 году.
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