Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии начало разработку законодательной базы для использования летающих автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Отмечается, что к производству летающих авто власти планируют активно привлекать частный бизнес.

"Путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса", - сказал Хиросигэ Сэко.

Хиросигэ Сэко ранее говорил, что рассматривает создание летающих автомобилей как одну из самых перспективных отраслей развития индустрии Японии. -0-