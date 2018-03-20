Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии начало разработку законодательной базы для использования летающих автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
Отмечается, что к производству летающих авто власти планируют активно привлекать частный бизнес.
"Путем проведения различных консультаций и уже начавшейся подготовки законодательной базы мы будем привлекать к разработке летающих автомобилей новых участников из бизнеса", - сказал Хиросигэ Сэко.
Хиросигэ Сэко ранее говорил, что рассматривает создание летающих автомобилей как одну из самых перспективных отраслей развития индустрии Японии. -0-
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