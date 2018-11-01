Япония направит к МКС беспилотный грузовик с возвращаемой капсулой

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония направит 8 ноября беспилотный космический корабль Kounotori 7 ("Аист-7") к Международной космической станции (МКС). Об этом информирует Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Как сообщает ТАСС, корабль Kounotori 7 доставит на МКС возвращаемую капсулу, а также продукты и другие грузы.

Возвращаемая капсула будет представлять собой цилиндр размерами 84 на 66 см. Она призвана доставить на Землю материалы исследований, требующие охлаждения. Поэтому в создании капсулы принимали участие специалисты японской компании по производству термосов Tiger Corporation.

Отстыковавшись от МКС, Kounotori 7 отправит капсулу в самостоятельный полет. Предполагается, что она упадет в океан в южной части Японии, где ее подберет специальное судно.

Ранее, 22 сентября, Япония успешно осуществила запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным кораблем Kounotori 7. Корабль доставил на МКС грузы и экспериментальное оборудование.-0-