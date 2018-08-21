"Калашников" решил воссоздать боевую машину из "Аватара"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский концерн "Калашников" приступил к разработке управляемого прямоходящего комплекса, который будет напоминать силовой скафандр Amplified Mobility Platform, представленный в фантастическом фильме "Аватар".
Концепция комплекса была представлена на форуме "Армия-2018". На официальном сайте утверждается, что его перспективная цель - "решение инженерных и боевых задач. Авторы проекта обещают продемонстрировать развитие системы на следующем форуме. Сроки возможного запуска комплекса в производство и поступления первых образов на вооружение российской армии пока не уточняются.-0-
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