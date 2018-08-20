"Калашников" создал первый в мире спортивный карабин со сбалансированной автоматикой

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Калашников" создал первый в мире спортивный карабин SR1 со сбалансированной автоматикой.

Премьера прототипа прошла 19 мая 2018 года, теперь он будет показан впервые в серийном виде.

"Карабин SR1 со сбалансированной автоматикой создан для стрелков, занимающихся видом спорта "Практическая стрельба". Сейчас он представлен в том виде, в котором его можно уже приобрести в магазинах. Уникальным его делает то, что это первый в мире гражданский карабин со сбалансированной автоматикой", - рассказали ТАСС в пресс-службе концерна.

Концерн "Калашников" представил также новый автомат АК-308, который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает "Калашников Media". По информации концерна, оружие создано на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Сейчас идет подготовка к испытаниям вооружения.

Вместимость магазина автомата - 20 патронов, масса с пустым магазином - 4,3 кг, длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.

Патрон 7,62х51 мм - стандартный боеприпас стран Североатлантического блока.

Концерн "Калашников" разрабатывает прямоходящую инженерную машину. Об этом также сообщает "Калашников Media".

"На международном форуме "Армия-2018" концерн "Калашников" представит концептуальный макет управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения комплекса - решение инженерных задач", - говорится в сообщении концерна.

Машина состоит из установленной на двуногое шасси кабины, где будет место для водителя. Робот имеет два дистанционно управляемых манипулятора. Высота машины - 4 м. Подобные концепции двуногих машин ранее были описаны лишь в произведениях научной фантастики.

Концерн "Калашников" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представит новую версию комплекса Rex-1 для борьбы с беспилотниками.

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