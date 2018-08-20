"Калашников" создал первый в мире спортивный карабин со сбалансированной автоматикой

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Калашников" создал первый в мире спортивный карабин SR1 со сбалансированной автоматикой.
Премьера прототипа прошла 19 мая 2018 года, теперь он будет показан впервые в серийном виде.
"Карабин SR1 со сбалансированной автоматикой создан для стрелков, занимающихся видом спорта "Практическая стрельба". Сейчас он представлен в том виде, в котором его можно уже приобрести в магазинах. Уникальным его делает то, что это первый в мире гражданский карабин со сбалансированной автоматикой", - рассказали ТАСС в пресс-службе концерна.
Концерн "Калашников" представил также новый автомат АК-308, который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает "Калашников Media". По информации концерна, оружие создано на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Сейчас идет подготовка к испытаниям вооружения.
Вместимость магазина автомата - 20 патронов, масса с пустым магазином - 4,3 кг, длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.
Патрон 7,62х51 мм - стандартный боеприпас стран Североатлантического блока.
Концерн "Калашников" разрабатывает прямоходящую инженерную машину. Об этом также сообщает "Калашников Media".
"На международном форуме "Армия-2018" концерн "Калашников" представит концептуальный макет управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения комплекса - решение инженерных задач", - говорится в сообщении концерна.
Машина состоит из установленной на двуногое шасси кабины, где будет место для водителя. Робот имеет два дистанционно управляемых манипулятора. Высота машины - 4 м. Подобные концепции двуногих машин ранее были описаны лишь в произведениях научной фантастики.
Концерн "Калашников" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представит новую версию комплекса Rex-1 для борьбы с беспилотниками.
Добавлены сменные модули, глушащие не только Wi-Fi-канал связи, но и сигналы на других частотах. Электромагнитное воздействие на стрелка равно воздействию от работы двух смартфонов. Новая версия получила сертификат безопасности для экспорта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3371 BYN
|2.332 BYN
|2.339 BYN
|USD
|2.048 BYN
|2.044 BYN
|2.049 BYN
|RUB
|3.0498 BYN
|3.035 BYN
|3.05 BYN